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У НБУ сказали, коли скасують обов'язковий продаж іноземної валюти

У НБУ сказали, коли скасують обов'язковий продаж іноземної валюти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національний банк України повністю скасує вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти за умови, що резерви НБУ будуть поповнюватись, а співпраця з МВФ продовжиться. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН.

“Вимога обов’язкового продажу іноземної валюти сьогодні існує для того, щоб було ритмічне надходження валютної виручки. За умови, що резерви НБУ будуть надалі поповнюватись, що буде продовжуватись співпраця з МВФ, це обмеження буде знято”, — сказав Чурій.

Як уточнив він, план лібералізації валютного ринку не прив’язаний до дат, а прив’язаний до певних макроекономічних умови.

“Якщо вони будуть сприятливими, то ми будемо знімати обмеження, якщо вони неефективні. Сьогодні умови дещо поліпшуються, але з іншої сторони маємо затримку у співпраці з МВФ, а наявні резерви значно менші, ніж очікувалися”, — додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк дав іноземним інвесторам можливість репатріювати дивіденди за всі попередні роки, розширив для українського бізнесу можливості достроково погашати зовнішні кредити та позики в інвалюті, а також розширив перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу.

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