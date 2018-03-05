В НБУ сказали, когда отменят обязательную продажу иностранной валюты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальный банк Украины полностью отменит требование обязательной продажи иностранной валюты при условии, что резервы НБУ будут пополняться, а сотрудничество с МВФ продолжится. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.
“Требование обязательной продажи иностранной валюты сегодня существует для того, чтобы было ритмичное поступление валютной выручки. При условии, что резервы НБУ будут в дальнейшем пополняться, что будет продолжаться сотрудничество с МВФ, это ограничение будет снято ”, - сказал Чурий.
Как уточнил он, план либерализации валютного рынка не привязан к датам, а привязан к определенным макроэкономическим условиям.
“Если они будут благоприятными, то мы будем снимать ограничения, если они неэффективны. Сегодня условия несколько улучшаются, но с другой стороны имеем задержку в сотрудничестве с МВФ, а имеющиеся резервы значительно меньше, чем ожидалось”, - добавил заместитель главы НБУ.
Напомним, Нацбанк дал иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы, расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в инвалюте, а также расширил перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.