В НБУ сказали, когда отменят обязательную продажу иностранной валюты

“Требование обязательной продажи иностранной валюты сегодня существует для того, чтобы было ритмичное поступление валютной выручки. При условии, что резервы НБУ будут в дальнейшем пополняться, что будет продолжаться сотрудничество с МВФ, это ограничение будет снято ”, - сказал Чурий.

Как уточнил он, план либерализации валютного рынка не привязан к датам, а привязан к определенным макроэкономическим условиям.

“Если они будут благоприятными, то мы будем снимать ограничения, если они неэффективны. Сегодня условия несколько улучшаются, но с другой стороны имеем задержку в сотрудничестве с МВФ, а имеющиеся резервы значительно меньше, чем ожидалось”, - добавил заместитель главы НБУ.

Напомним, Нацбанк дал иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы, расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в инвалюте, а также расширил перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.