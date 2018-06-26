У НБУ розповіли про перспективу запровадження в Україні пластикових грошей

“Такої необхідності, застосування в Україні цих грошей (пластикових грошей — ред.), на сьогодні немає. Треба розуміти, що ці гроші дорожчі у виготовленні. Для них треба спеціальне обладнання. Якщо так говорити, то треба побудувати нову банкнотну фабрику для того, щоб виготовляти такі гроші і десь закуповувати основу для друку цих грошей. Тобто цей пластик”, — зазначив він.

В.Зайвенко розповів, що пластикові гроші випускаються в тих країнах, де є відповідні кліматичні умови, які дозволять їм довше бути в обігу. При цьому він нагадав, що в Україні ще 25 років назад побудовано повний цикл виготовлення захищеного паперу, а кілька років тому Банкнотно-монетний двір був переоснащений новими лініями для друку паперових грошей.

У свою чергу начальник управління організації, виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко зауважив, що серед європейських країн такі гроші ввела Румунія, а останнім часом Велика Британія замінює паперові гроші пластиковими.

Крім того, він запевнив, що на сьогодні паперові гроші мають більше захисних ознак, ніж пластикові.

Як повідомляв УНН, голова НБУ Яків Смолій та президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон 22 червня 2018 року підписали договір про співпрацю у галузі виготовлення грошових знаків. Це створює можливість для розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.