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В НБУ рассказали о перспективе введения в Украине пластиковых денег

В НБУ рассказали о перспективе введения в Украине пластиковых денег

Киев  •  УНН

 • 17601 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Национальный банк Украины не рассматривает возможности введения в Украине пластиковых денег. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.

"Такой необходимости применения в Украине этих денег (пластиковых денег - ред.), на сегодня нет. Надо понимать, что эти деньги дороже в изготовлении. Для них нужно специальное оборудование. Если так говорить, то надо построить новую банкнотную фабрику для того, чтобы изготавливать такие деньги и где закупать основу для печати этих денег. То есть этот пластик", - отметил он.

В.Зайвенко рассказал, что пластиковые деньги выпускаются в тех странах, где есть подходящие климатические условия, которые позволят им дольше находиться в обращении. При этом он напомнил, что в Украине еще 25 лет назад построен полный цикл изготовления защищенной бумаги, а несколько лет назад Банкнотно-монетный двор был переоснащен новыми линиями для печати бумажных денег.

В свою очередь начальник управления организации, изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко отметил, что среди европейских стран такие деньги ввела Румыния, а в последнее время Великобритания заменяет бумажные деньги пластиковыми.

Кроме того, он заверил, что сегодня бумажные деньги имеют больше защитных признаков, чем пластиковые.

Как сообщал УНН, глава НБУ Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон 22 июня 2018 года подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков. Это создает возможность для размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.

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