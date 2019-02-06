У НБУ розповіли подробиці обміну валют у поштових відділеннях

Таку можливість Національний банк України надав у рамках переходу до нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої ЗУ "Про валюту і валютні операції". Закон набирає чинності з 7 лютого 2019 року.



Як зазначається, оператори поштового зв’язку зможуть отримувати від Національного банку ліцензію на здійснення валютних операцій за умов:



наявності в них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України;



отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;



відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, ділової репутації (в тому числі їхніх керівників і власників істотної участі) та професійної придатності керівників.



Національний банк повідомив, що пом’якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі небанківським фінансовим установам (НФУ). Зокрема:



вдвічі зменшив мінімальний розмір власного капіталу НФУ ‒ з 10 до 5 млн грн – за умови, що фінансова установа здійснюватиме таку діяльність із використанням не більше ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального власного капіталу на 5 млн грн замість 10 млн грн;



скасував вимогу щодо наявності в НФУ не менше п’яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень НФУ.



Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог. Відлік перехідного періоду стартує з 7 лютого і триватиме до 7 серпня 2019 року.



Небанківські фінустанови та національний оператор поштового зв’язку, які мають генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют, отримані до дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", зможуть і надалі здійснювати валюто-обмінні операції на підставі цих ліцензій.



Для суб’єктів, які такої ліцензії не мають, але прагнуть здійснювати валютні операції з переказу коштів і торгувати валютними цінностями в готівковій формі, Нацбанк встановив порядок та умови оформлення відповідної ліцензії. Також передбачаються і вимоги до професійної придатності керівників.

Як повідомляв УНН, НБУ надав операторам поштового зв’язку право здійснювати гривневі перекази.