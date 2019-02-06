У НБУ розповіли подробиці обміну валют у поштових відділеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Таку можливість Національний банк України надав у рамках переходу до нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої ЗУ "Про валюту і валютні операції". Закон набирає чинності з 7 лютого 2019 року.
Як зазначається, оператори поштового зв’язку зможуть отримувати від Національного банку ліцензію на здійснення валютних операцій за умов:
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- наявності в них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України;
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- отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;
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- відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, ділової репутації (в тому числі їхніх керівників і власників істотної участі) та професійної придатності керівників.
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Національний банк повідомив, що пом’якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі небанківським фінансовим установам (НФУ). Зокрема:
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- вдвічі зменшив мінімальний розмір власного капіталу НФУ ‒ з 10 до 5 млн грн – за умови, що фінансова установа здійснюватиме таку діяльність із використанням не більше ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального власного капіталу на 5 млн грн замість 10 млн грн;
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- скасував вимогу щодо наявності в НФУ не менше п’яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень НФУ.
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Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог. Відлік перехідного періоду стартує з 7 лютого і триватиме до 7 серпня 2019 року.
Небанківські фінустанови та національний оператор поштового зв’язку, які мають генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют, отримані до дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", зможуть і надалі здійснювати валюто-обмінні операції на підставі цих ліцензій.
Для суб’єктів, які такої ліцензії не мають, але прагнуть здійснювати валютні операції з переказу коштів і торгувати валютними цінностями в готівковій формі, Нацбанк встановив порядок та умови оформлення відповідної ліцензії. Також передбачаються і вимоги до професійної придатності керівників.
Як повідомляв УНН, НБУ надав операторам поштового зв’язку право здійснювати гривневі перекази.