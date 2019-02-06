В НБУ рассказали подробности обмена валют в почтовых отделениях

Такую возможность Национальный банк Украины предоставил в рамках перехода к новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной ЗУ "О валюте и валютных операциях". Закон вступает в силу с 7 февраля 2019 года.



Как отмечается, операторы почтовой связи смогут получать от Национального банка лицензию на осуществление валютных операций в условиях:



наличия у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;



получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;



соответствия требованиям к финансовому состоянию, структуры собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев существенного участия) и профессиональной пригодности руководителей.



Национальный банк сообщил, что смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям (НФУ). В частности:



вдвое уменьшил минимальный размер собственного капитала НФУ - с 10 до 5 млн грн - при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн грн вместо 10 млн грн;



отменил требование о наличии в НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Национального банка, регулирующих порядок проведения валютно-обменных операций и по вопросам организации защиты помещений НФУ.



Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Отсчет переходного периода стартует с 7 февраля и продлится до 7 августа 2019 года.



Небанковские финучреждения и национальный оператор почтовой связи, имеющие генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют, полученные до дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях", смогут и в дальнейшем осуществлять валютно-обменные операции на основании этих лицензий.



Для субъектов, которые такой лицензии не имеют, но стремятся осуществлять валютные операции по переводу средств и торговать валютными ценностями в наличной форме, Нацбанк установил порядок и условия оформления соответствующей лицензии. Также предусматриваются и требования к профессиональной пригодности руководителей.

Как сообщал УНН, НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять гривневые переводы.