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В НБУ рассказали подробности обмена валют в почтовых отделениях

В НБУ рассказали подробности обмена валют в почтовых отделениях

Киев  •  УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

Такую возможность Национальный банк Украины предоставил в рамках перехода к новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной ЗУ "О валюте и валютных операциях". Закон вступает в силу с 7 февраля 2019 года.

Как отмечается, операторы почтовой связи смогут получать от Национального банка лицензию на осуществление валютных операций в условиях:

  • наличия у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;
  • получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;
  • соответствия требованиям к финансовому состоянию, структуры собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев существенного участия) и профессиональной пригодности руководителей.

Национальный банк сообщил, что смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям (НФУ). В частности:

  • вдвое уменьшил минимальный размер собственного капитала НФУ - с 10 до 5 млн грн - при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн грн вместо 10 млн грн;
  • отменил требование о наличии в НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Национального банка, регулирующих порядок проведения валютно-обменных операций и по вопросам организации защиты помещений НФУ.

Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Отсчет переходного периода стартует с 7 февраля и продлится до 7 августа 2019 года.

Небанковские финучреждения и национальный оператор почтовой связи, имеющие генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют, полученные до дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях", смогут и в дальнейшем осуществлять валютно-обменные операции на основании этих лицензий.

Для субъектов, которые такой лицензии не имеют, но стремятся осуществлять валютные операции по переводу средств и торговать валютными ценностями в наличной форме, Нацбанк установил порядок и условия оформления соответствующей лицензии. Также предусматриваются и требования к профессиональной пригодности руководителей.

Как сообщал УНН, НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять гривневые переводы.

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