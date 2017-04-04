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У НБУ розповіли, коли очікують отримання чергового траншу МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національний банк України очікує на отримання чергового траншу МВФ до кінця другого кварталу цього року. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.

“Ми очікуємо, згідно нашого прогнозу, що ми зможемо отримати наступний кредит (від МВФ — ред.) до кінця другого кварталу цього року”, — сказав О.Чурій.

Разом з тим, за його словами, наразі НБУ очікує опублікування повного тексту меморандуму на сайті МВФ найближчим часом. Після цього текст буде опубліковано на сайті НБУ українською мовою.

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