В НБУ рассказали, когда ожидают получения очередного транша МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша МВФ до конца второго квартала этого года. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, согласно нашему прогнозу, что мы сможем получить следующий кредит (от МВФ - ред.) До конца второго квартала этого года", - сказал О.Чурий.
Вместе с тем, по его словам, сейчас НБУ ожидает опубликования полного текста меморандума на сайте МВФ в ближайшее время. После этого текст будет опубликован на сайте НБУ на украинском языке.