В НБУ рассказали, когда ожидают получения очередного транша МВФ

"Мы ожидаем, согласно нашему прогнозу, что мы сможем получить следующий кредит (от МВФ - ред.) До конца второго квартала этого года", - сказал О.Чурий.

Вместе с тем, по его словам, сейчас НБУ ожидает опубликования полного текста меморандума на сайте МВФ в ближайшее время. После этого текст будет опубликован на сайте НБУ на украинском языке.