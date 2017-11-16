У НБУ прокоментували інформацію про введення купюри номіналом 1000 грн

“Як тільки правління Національного банку прийме рішення щодо введення в обіг банкноти вищого номіналу, я не буду називати якого номіналу, то про це буде повідомлено заздалегідь. Це буде проанонсовано, буде представлений дизайн”, — сказав В.Зайвенко, відповідаючи на запитання щодо введення нової купюри номіналом 1000 грн.

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Він зазначив, що Нацбанк за півроку повідомляє про введення будь-якої нової купюри. На уточнення журналістів про те, чи розробляв НБУ дизайн купюри номіналом 1000 грн, В.Зайвенко відповів: “Національний банк і наші художники постійно працюємо над вдосконаленням банкнот і монет”.

Водночас директор Департаменту НБУ також додав, що номінальний ряд банкнот і монет затверджений, портретний ряд також затверджений постановою Верховної Ради України.

“500 грн — це останній номінал, який затверджений. І портрет Григорія Сковороди — це останній портрет, який був затверджений. Поки що рішень ніяких щодо інших постатей чи заміни якихось постатей немає”, — резюмував він.