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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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14:39 • 49422 просмотра

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В НБУ прокомментировали информацию о введении купюры номиналом 1000 грн

В НБУ прокомментировали информацию о введении купюры номиналом 1000 грн

Киев  •  УНН

 • 49623 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. После того как правление Национального банка Украины примет решение о введении в обращение банкноты высшего номинала, то центральный банк об этом сообщит заранее. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.

"Как только правление Национального банка примет решение о введении в обращение банкноты высшего номинала, я не буду называть какого номинала, то об этом будет сообщено заранее. Это будет проанонсировано, будет представлен дизайн", - сказал В.Зайвенко, отвечая на вопрос о введении новой купюры номиналом 1000 грн.

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Он отметил, что Нацбанк за полгода сообщает о введении любой новой купюры. На уточнение журналистов о том, разрабатывал ли НБУ дизайн купюры номиналом 1000 грн, В.Зайвенко ответил: "Национальный банк и наши художники постоянно работаем над совершенствованием банкнот и монет".

В то же время директор Департамента НБУ также добавил, что номинальный ряд банкнот и монет утвержден, портретный ряд также утвержден постановлением Верховной Рады Украины.

"500 грн - это последний номинал, который утвержден. И портрет Григория Сковороды - это последний портрет, который был утвержден. Пока решений никаких относительно других фигур или замены каких-то фигур нет ", - резюмировал он.

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