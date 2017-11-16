В НБУ прокомментировали информацию о введении купюры номиналом 1000 грн

"Как только правление Национального банка примет решение о введении в обращение банкноты высшего номинала, я не буду называть какого номинала, то об этом будет сообщено заранее. Это будет проанонсировано, будет представлен дизайн", - сказал В.Зайвенко, отвечая на вопрос о введении новой купюры номиналом 1000 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк выпустит новую банкноту номиналом 100 грн

Он отметил, что Нацбанк за полгода сообщает о введении любой новой купюры. На уточнение журналистов о том, разрабатывал ли НБУ дизайн купюры номиналом 1000 грн, В.Зайвенко ответил: "Национальный банк и наши художники постоянно работаем над совершенствованием банкнот и монет".

В то же время директор Департамента НБУ также добавил, что номинальный ряд банкнот и монет утвержден, портретный ряд также утвержден постановлением Верховной Рады Украины.

"500 грн - это последний номинал, который утвержден. И портрет Григория Сковороды - это последний портрет, который был утвержден. Пока решений никаких относительно других фигур или замены каких-то фигур нет ", - резюмировал он.