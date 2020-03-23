У НБУ пояснили рішення про зниження облікової ставки до 10%

КИЇВ. 23 березня. УНН. Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку підтримали рішення щодо зниження рівня облікової ставки до 10% з 11%, які були до цього, на тлі невизначеності щодо швидкості поширення коронавірусу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ з підсумками засідання КМП, яке відбулося 11 березня, передає УНН.