У НБУ пояснили рішення про зниження облікової ставки до 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку підтримали рішення щодо зниження рівня облікової ставки до 10% з 11%, які були до цього, на тлі невизначеності щодо швидкості поширення коронавірусу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ з підсумками засідання КМП, яке відбулося 11 березня, передає УНН.
"Члени КМП зазначали, що на час проведення засідання вплив від поширення вірусної інфекції на українську економіку є обмеженим і нейтральним. Проте більш тривалий ефект від поширення коронавірусу може призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні. Однак нині, на відміну від попередніх криз у 2008-2009 та 2014 роках, Україна підготовлена краще", - вказали у НБУ.
Як повідомляється, зважаючи на значну невизначеність щодо подальшого розвитку подій, позиція членів КМП щодо рівня облікової ставки не була одностайною.
"Сім членів КМП поділяли думку щодо доцільності зниження облікової ставки на 100 б. п. до 10%. Члени КМП зазначали, що в умовах істотної невизначеності є сенс діяти відповідно до прогнозної траєкторії облікової ставки, оскільки це відповідає досягненню цілей монетарної політики. Зокрема, пом’якшення монетарної політики необхідне для підтримання економіки України", - відзначили у НБУ.
При цьому у підсумках засідання КМП вказано, що пом’якшення монетарної політики відповідає логіці режиму інфляційного таргетування. "В умовах зниження інфляційного тиску швидше, ніж передбачалося, Національний банк має сприяти економічному зростанню", - додали у регуляторі.
Водночас у Нацбанку, говорячи про підсумки засідання, вказали, що "рівень міжнародних резервів достатній для протистояння можливим шокам".
"Утім, члени КМП зазначали, що у випадку посилення ризиків для фінансової або цінової стабільності Національний банк може перейти до жорсткішої монетарної політики", - додали у НБУ.
При цьому вказано, що один член КМП висловився за зниження облікової ставки на 150 б. п. до 9,5%. Два члени КМП виступили за збереження облікової ставки на рівні 11%.
Нагадаємо, рішенням від 12 березня НБУ знизив облікову ставку до 10%.