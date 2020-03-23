В НБУ объяснили решение о снижении учетной ставки до 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка поддержали решение о снижении уровня учетной ставки до 10% с 11%, которые были до этого, на фоне неопределенности относительно скорости распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ по итогам заседания КМП, которое состоялось 11 марта, передает УНН.
"Члены КМП отмечали, что на время проведения заседания влияние от распространения вирусной инфекции на украинскую экономику является ограниченным и нейтральным. Однако более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Однако сейчас, в отличие от предыдущих кризисов в 2008-2009 и 2014 годах, Украина подготовлена лучше", - указали в НБУ.
Как сообщается, беря во внимание значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий, позиция членов КМП по уровню учетной ставки не была единогласной.
"Семь членов КМП разделяли мнение о целесообразность снижения учетной ставки на 100 б. п. до 10%. Члены КМП отмечали, что в условиях существенной неопределенности есть смысл действовать в соответствии с прогнозной траекторией учетной ставки, поскольку это соответствует достижению целей монетарной политики. В частности, смягчение монетарной политики необходимо для поддержания экономики Украины", - отметили в НБУ.
При этом в итогах заседания КМП указано, что смягчение монетарной политики отвечает логике режиму инфляционного таргетирования. "В условиях снижения инфляционного давления быстрее, чем предполагалось, Национальный банк должен способствовать экономическому росту", - добавили в регуляторе.
В то же время в Нацбанке, говоря об итогах заседания, указали, что "уровень международных резервов достаточен для противостояния возможным шокам".
"Впрочем, члены КМП отмечали, что в случае усиления рисков для финансовой или ценовой стабильности Национальный банк может перейти к более жесткой монетарной политике", - добавили в НБУ.
При этом указано, что один член КМП высказался за снижение учетной ставки на 150 б. п. до 9,5%. Два члена КМП выступили за сохранение учетной ставки на уровне 11%.
Напомним, решением от 12 марта НБУ снизил учетную ставку до 10%.