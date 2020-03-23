В НБУ объяснили решение о снижении учетной ставки до 10%

КИЕВ. 23 марта. УНН. Большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка поддержали решение о снижении уровня учетной ставки до 10% с 11%, которые были до этого, на фоне неопределенности относительно скорости распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ по итогам заседания КМП, которое состоялось 11 марта, передает УНН.