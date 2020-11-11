У НБУ повідомили, над якими проектами готові співпрацювати із Світовим банком

"Ми високо цінуємо довготривалі відносини та підтримку, яку група Світового банку надає як Національному банку України, так і Україні загалом. Дуже важливо, що наш спільний пріоритет – зміцнення фінансового сектору України та закладення основ для надійного розвитку кредитування", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко на зустрічі із представниками Світового банку у Вашингтоні.

Також Шевченко відзначив спільну зі Світовим банком роботу для зміцнення фінансової системи України. Зокрема, спільні проекти з реформування державного банківського сектору, небанківського фінансового сектору ("спліт"), реформування національної платіжної системи, удосконалення системи врегулювання неплатоспроможних банків, впровадження наглядових технологій (SupTech), а також робота над зниженням частки непрацюючих кредитів у банках.

"Цього року банківський сектор за сприяння Національного банку активізував роботу у цьому напрямку, і тільки за вересень частка проблемних кредитів у банках знизилася з 48% до 45,6%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, глава Національного Банку України Кирило Шевченко відбув із візитом до Вашингтону, де планує зустрітись, зокрема, із керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку.