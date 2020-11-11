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В НБУ сообщили, над какими проектами готовы сотрудничать со Всемирным банком

В НБУ сообщили, над какими проектами готовы сотрудничать со Всемирным банком

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Приоритет Национального Банка Украины - укрепление финансового сектора Украины в сотрудничестве со Всемирным банком. В частности, это касается реализации проектов по реформированию банковского сектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы высоко ценим долгосрочные отношения и поддержку, которую группа Всемирного банка оказывает как Национальному банку Украины, так и Украине в целом. Очень важно, что наш общий приоритет - укрепление финансового сектора Украины и заложение основ для надежного развития кредитования", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с представителями Всемирного банка в Вашингтоне.

Также Шевченко отметил совместную с Всемирным банком работу для укрепления финансовой системы Украины. В частности, совместные проекты по реформированию государственного банковского сектора, небанковского финансового сектора ("сплит"), реформирование национальной платежной системы, усовершенствование системы урегулирования неплатежеспособных банков, внедрение надзорных технологий (SupTech), а также работа над снижением доли неработающих кредитов в банках.

"В этом году банковский сектор при содействии Национального банка активизировал работу в этом направлении, и только за сентябрь доля проблемных кредитов в банках снизилась с 48% до 45,6%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с визитом в Вашингтон, где планирует встретиться, в частности, с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка.

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