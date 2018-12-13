У НБУ не зафіксували падіння валютної виручки через блокування Керченської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк України не фіксує падіння обсягів валютної виручки через блокування Керченської протоки. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
“Ми не бачимо останніми тижнями, що там (на українському валютному ринку — ред.) ситуація змінюється. Тобто, ми не бачимо падіння обсягів валютної виручки. Також розмовляли про це з металургійного сектору, і ми бачимо, що немає значного ефекту. Так були труднощі і вони може будуть в подальшому. Але за останніми повідомленнями, судноплавство відновилося через Керченську протоку”, — відповідаючи на запитання про те, чи є втрати валютної виручки через блокаду Керченської протоки.
Крім того, додав Сологуб, така ситуація не є новою для українських металургів, тому вони з літа почали переорієнтовувати свої потоки через чорноморські порти.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.