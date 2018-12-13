В НБУ не зафиксировали падение валютной выручки из-за блокирования Керченского пролива

"Мы не видим в последние недели, что там (на украинском валютном рынке - ред.) ситуация меняется. То есть, мы не видим падение объемов валютной выручки. Также говорили об этом с металлургическим сектором, и мы видим, что нет значительного эффекта. Так были трудности и они может будут в дальнейшем. Но по последним сообщениям, судоходство возобновилось через Керченский пролив", - отвечая на вопрос о том, есть ли потери валютной выручки из-за блокады Керченского пролива.

Кроме того, добавил Сологуб, такая ситуация не является новой для украинских металлургов, поэтому они с лета начали переориентировать свои потоки через черноморские порты.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.