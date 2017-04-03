У НБУ не підтвердили інформацію про відставку В.Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Національному банку України не підтверджують інформацію щодо відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Прес-служба не підтверджує інформацію щодо відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої. Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління. Наразі усі члени правління НБУ працюють за планом та мають щільний графік роботи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше нардеп І.Луценко заявила, що В.Гонтарева написала заяву про відставку.