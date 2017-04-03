В НБУ не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Национальном банке Украины не подтверждают информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и у них плотный график работы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее нардеп И.Луценко заявила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке.