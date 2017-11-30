У НБУ назвали причини коливання курсу гривні

Чурій нагадав, що в державі встановлено плаваючий курс гривні.

"Волатильність гривні посилилася, так як є сезонний фактор", - сказав заступник голови НБУ.

Серед основних факторів, що вплинули на курс національної валюти він назвав сезонне зростання попиту і також сезонні закупівлі енергоносіїв.

Також ослаблення гривні сприяла на одноразова виплата 9 млрд грн відшкодування ПДВ, що відбулася минулого тижня.

Однак, за словами Чурія, на сьогодні немає приводів для занепокоєння, тому що йде зростання експорту.

Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,01 грн / дол.