В НБУ назвали причины колебания курса гривны

Чурий напомнил, что в государстве установлен плавающий курс гривны.

"Волатильность гривны усилилась, так как есть сезонный фактор", - сказал замглавы НБУ.

Среди основных факторов, повлиявших на курс национальной валюты он назвал сезонный рост спроса и также сезонные закупки энергоносителей.

Также ослаблению гривны способствовала на единовременная выплата 9 млрд грн возмещения НДС, произошедшая на прошлой неделе.

Однако, по словам Чурия, на сегодня нет поводов для беспокойства, так как идет рост экспорта.

Напомним, на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл.