У НАЗК запросили першого заступника Жданова для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень і зауважень до протоколу про адмінвідповідальність першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.
“Ігоря Гоцула запрошено прибути до Національного агентства 22 лютого 2018 року об 11:00”, — йдеться у повідомленні.
У НАЗК пояснили, що посадовця запросили для того, щоб він надав пояснення і зауваження до змісту протоколу про адміністративну відповідальність.
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В Агентстві, зокрема, поінформували, що перебуваючи на керівній посаді центрального органу виконавчої влади вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів.
“Відповідний конфлікт виник під час розгляду та погодження документів, які безпосередньо стосуються очолюваної ним громадської спілки “Федерація легкої атлетики України”, — зазначили у відомстві.
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В цьому випадку, зазначили в Агентстві, є факт порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Також вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, відповідальність за яке передбачено статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
у НАЗК додали, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.