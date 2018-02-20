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В НАПК пригласили первого заместителя Жданова для дачи объяснений

В НАПК пригласили первого заместителя Жданова для дачи объяснений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений и замечаний в протокол об админответственности первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

"Игоря Гоцула пригласили прибыть в Национальное агентство 22 февраля 2018 года в 11:00", - говорится в сообщении.

В НАПК объяснили, что чиновника пригласили для того, чтобы он предоставил объяснения и замечания по содержанию протокола об административной ответственности.

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В Агентстве, в частности, сообщили, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти совершал действия в условиях реального конфликта интересов.

"Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины", - отметили в ведомстве.

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В этом случае, отметили в Агентстве, факт нарушения требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

в НАПК добавили, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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