У НАЗК визначили процедуру перевірки факту подання декларацій до реєстру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про визначення процедури перевірки факту подання декларацій, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
Так, НАЗК прийняло рішення від 3 листопада 2016 року №108 “Про врахування зауважень Міністерства юстиції України до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 “Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”.
Як зазначається, це рішення забезпечить уніфіковану процедуру перевірки факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Зокрема, встановлені терміни, протягом яких відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій.
У разі встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Нацагентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту.
Також затверджено форми повідомлень про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій.
До того ж, на круглому столі, який відбувся 3 листопада за участю представників зацікавлених міністерств, громадських організацій, було погоджено, що реалізація порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій не потребуватиме додаткового фінансування, кадрового та іншого ресурсного забезпечення.
Як зазначили у НАЗК, на сьогодні рішення перебуває на повторній державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.