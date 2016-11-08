В НАПК определили процедуру проверки факта предоставления деклараций в реестр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило об определении процедуры проверки факта предоставления деклараций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Так, НАПК приняло решение от 3 ноября 2016 №108 "Об учете замечаний Министерства юстиции Украины к решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 6 сентября 2016 № 19" Об утверждении Порядка проверки факта предоставления субъектами декларирования деклараций в соответствии с Законом Украины "о предотвращении коррупции" и сообщении Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций ".
Как отмечается, это решение обеспечит унифицированную процедуру проверки факта предоставления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, установлены сроки, в течение которых ответственное подразделение (лицо) органа, в котором работают (работали) субъекты декларирования, проверяет факт подачи деклараций.
В случае установления факта непредоставления или несвоевременного представления деклараций ответственное подразделение (лицо) органа, в котором работают (работали) субъекты декларирования, сообщает об этом Нацагентству в течение трех рабочих дней со дня обнаружения такого факта.
Также утверждены формы сообщений о факте непредоставления или несвоевременного представления деклараций.
К тому же, на круглом столе, который состоялся 3 ноября при участии представителей заинтересованных министерств, общественных организаций, было согласовано, что реализация порядка проверки факта предоставления субъектами декларирования деклараций не потребует дополнительного финансирования, кадрового и иного ресурсного обеспечения.
Как отметили в НАПК, на сегодняшний день решение находится на повторной государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.