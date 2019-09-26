У НАЗК викликали міністра фінансів Маркарову для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції викликає міністра фінансів Оксану Маркарову для надання пояснень щодо можливого декларування недостовірних відомостей, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує для надання пояснень та у разі наявності підстав – складення протоколів про адміністративні правопорушення: за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації – Оксану Маркарову, міністра фінансів України, 3 жовтня з 10.00 до 12.00", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, НАЗК хоче отримати пояснення щодо можливого декларування недостовірних відомостей від Юрія Солов’я, народного депутата України, якого викликають на 9 жовтня з 10.00 до 12.00.
У повідомленні зазначено, що Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення частини четвертої статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
"Національне агентство зазначає, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.