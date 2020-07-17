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У НАЗК викликали для надання пояснень нардепа, мера та 15 керівників політпартій

У НАЗК викликали для надання пояснень нардепа, мера та 15 керівників політпартій

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує для надання пояснень народного депутата, мера Чернівців, суддів та 15 керівників політичних партій. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.

"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 21 особу для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", - інформуют в пресслужбі.

Зазначається що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються:

- Олександр Горобець, народний депутат України IX скликання. Запрошується з 21 по 23 липня 2020 (повторно);
- Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова. Запрошується з 21 по 23 липня 2020 (повторно);
- Іван Шепітко, колишній суддя Суворівського районного суду міста Одеса. Запрошується з 21 по 24 липня 2020 (повторно);
- Борис Морський, директор КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці". Запрошується з 21 по 24 липня 2020 (повторно).

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням запрошуються:

- Олександр Стратович, колишній суддя Олевського районного суду Житомирської області. Запрошується на 24 липня, 10.00 (повторно);
- Світлана Головачук, колишній начальник відділу Волинської ОДА. Запрошується на 24 липня, 14:00 (повторно).

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Також щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі керівники політичних партій:

- Ігор Чичасов, "Партія Регіонів", запрошується на 20 липня;
- Юрій Потомський, партія "Право народу", запрошується на 20 липня;
- Василь Андреєв, партія "Майбутнє України", запрошується на 20 липня;
- Максим Бутков, партія "Нова дія", запрошується на 21 липня;
- Сергій Червонописький, "Партія ветеранів Афганістану", запрошується на 21 липня;
- Олександр Клименко, "Українська народна партія". Запрошується на 21 липня;
- Андрій Пелюховський, партія "Сила нації". Запрошується на 21 липня;
- Алла Шлапак, партія "Соціальна справедливість". Запрошується на 21 липня;
- Сергій Ганжа, партія "Всеукраїнський патріотичний союз". Запрошується на 22 липня;
- Володимир Карплюк, партія "Нові обличчя". Запрошується на 22 липня;
- Андрій Кисельов, партія "Альянс За Соціальну Справедливість". Запрошується на 22 липня;
- Олександр Щерба, керівник політичної партії "Республіка". Запрошується на 22 липня;
- Василь Цушко, "Соціалістична партія Олександра Мороза". Запрошується на 23 липня;
- Ігор Беркут, партія "Велика Україна". Запрошується на 23 липня;
- Сергій Шаповалов, партія "Незалежна політична платформа". Запрошується на 24 липня.

До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

"У разі наявності підстав буде складено протокол про адміністративні правопорушення. Нагадуємо, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення", - зауважили в НАЗК.

Нагадаємо, на початку тижня НАЗК запросила для надання пояснень мера Чернівців, публічних службовців Луганської ОДА і Держгеокадастру та чотирьох керівників політичних партій.

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