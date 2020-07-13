У НАЗК викликали для надання пояснень мера Чернівців та чотирьох керівників політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує для надання пояснень мера Чернівців, публічних службовців Луганської ОДА і Держгеокадастру та чотирьох керівників політичних партій. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує сім осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”, — йдеться в повідомленні.
Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються:
— Сергій Руденко, колишній заступник начальника управління — начальник відділу інформаційно — організаційного, юридичного забезпечення та роботи з персоналом Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Запрошується з 21 по 23 липня 2020 (повторно);
— Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова. Запрошується з 14 по 16 липня 2020 (повторно);
— Василь Якубець, колишній перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області. Запрошується з 21 по 23 липня 2020 (повторно).
Також щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі керівники політичних партій:
— Наталія Савченко, партія “Нова Україна”. Запрошується на 13 липня;
— Володимир Карплюк, партія “Нові обличчя”. Запрошується на 13 липня;
— Тетяна Яхеєва, партія “Україна соборна”. Запрошується на 14 липня;
— Анатолій Семинога, партія “Всеукраїнське об’єднання “Черкащани”. Запрошується на 15 липня.
До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.
“У разі наявності підстав буде складено протокол про адміністративні правопорушення”, — нагадали у НАЗК.
Як повідомляв УНН, 6 липня НАЗК запросило 14 осіб для надання пояснень, серед яких був мер Чернівців Олексій Каспрук, суддя, прокурори та семеро голів політичних партій, зокрема, Михайло Добкін.