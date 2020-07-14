НАЗК почало перевірку Держекоінспекції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку Державної екологічної інспекції. Про це написав у Facebook голова ДЕІ Андрій Мальований, передає УНН.
"Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ДЕІ", - написав Мальований.
Так, за його словами, НАЗК перевірить:
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- утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та виконання покладених на нього обов'язків;
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- підготовку й подання на погодження до НАЗК антикорупційних програм;
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- створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень;
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- захист викривачів тощо.
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"Мене особисто не влаштовує імідж корумпованого органа, що залишився з попередніх років. Я намагаюся максимально відкрито висвітлювати інформацію про роботу ДЕІ. Серед перших моїх доручень на посаді голови ДЕІ було звернення до НАЗК з проханням провести зовнішній аудит інспекції.
Сподіваюся, що працівники НАЗК дадуть рекомендації, поділяться своїми професійними знахідками. Ми докладемо всіх зусиль, аби уповноважений підрозділ щодо запобігання і виявлення корупції в ДЕІ працював ефективно", - зазначив голова ДЕІ, пообіцявши додатково повідомити про висновки перевірки НАЗК.
Нагадаємо, колишній голова Державної екологічної інспекції Андрій Заїка підозрюється у тому, що не задекларував майна на загальну суму понад 27 млн гривень. Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вищий антикорупційний суд стягнув із Заїки в дохід держави понад 35 тис. грн.