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НАЗК почало перевірку Держекоінспекції

НАЗК почало перевірку Держекоінспекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку Державної екологічної інспекції. Про це написав у Facebook голова ДЕІ Андрій Мальований, передає УНН.

"Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ДЕІ", - написав Мальований.

Так, за його словами, НАЗК перевірить:

  • утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та виконання покладених на нього обов'язків;

  • підготовку й подання на погодження до НАЗК антикорупційних програм;

  • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень;

  • захист викривачів тощо.

"Мене особисто не влаштовує імідж корумпованого органа, що залишився з попередніх років. Я намагаюся максимально відкрито висвітлювати інформацію про роботу ДЕІ. Серед перших моїх доручень на посаді голови ДЕІ було звернення до НАЗК з проханням провести зовнішній аудит інспекції.

Сподіваюся, що працівники НАЗК дадуть рекомендації, поділяться своїми професійними знахідками. Ми докладемо всіх зусиль, аби уповноважений підрозділ щодо запобігання і виявлення корупції в ДЕІ працював ефективно", - зазначив голова ДЕІ, пообіцявши додатково повідомити про висновки перевірки НАЗК.

Нагадаємо, колишній голова Державної екологічної інспекції Андрій Заїка підозрюється у тому, що не задекларував майна на загальну суму понад 27 млн гривень. Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. 

Вищий антикорупційний суд стягнув із Заїки в дохід держави понад 35 тис. грн. 

Українські Національні Новини

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