У НАЗК роз’яснили, як подавати декларацію після звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили порядок подання декларації після звільнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, має подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями — з 1 січня року, в якому відбулося звільнення, по день фактичного звільнення”, — йдеться у повідомленні.
У НАЗК зазначають, що при звільненні за ініціативою працівника суб’єкт декларування має подати декларацію у день фактичного звільнення. Якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, така декларація подається суб’єктом декларування протягом 20 днів з моменту, коли працівника було звільнено.
"Відсутність даних для заповнення декларації, таких як розмір грошових компенсацій при звільненні, не є підставою для відтермінування подання декларації. Адже законом передбачена можливість тричі подати виправлену декларацію упродовж семи днів.
“У разі неможливості отримати необхідні дані для заповнення декларації у вказаний термін декларант має можливість повідомити про це НАЗК в “Особистому кабінеті”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що працівники державних відомств займаються “безглуздим документообігом” через застарілий регламент.