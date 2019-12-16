У НАЗК роз’яснили проблемні питання щодо декларування неповнолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Відомості про неповнолітню дитину члена сім’ї суб’єкта декларування від попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта декларування, не підлягають відображенню у декларації. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК у Facebook.
"Статтею 1 ЗУ "Про запобігання корупції" до членів сім’ї суб’єкта декларування віднесено неповнолітніх дітей самого суб’єкта декларування, навіть за умови окремого проживання. Тому декларуванню у розділі 2.2 "Відомості про членів сім’ї суб’єкта декларування" підлягають відомості про неповнолітню дитину самого суб’єкта декларування, навіть якщо ця дитина проживає в іншій сім’ї", – зазначив головний спеціаліст відділу аналітичної та роз’яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Іван Михайлов.
Нагадаємо, суб’єкти декларування мають впродовж 10 днів повідомити про відкриття ними та членами їхньої сім’ї валютних рахунків за кордоном.