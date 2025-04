У найближчі тижні: у Пентагоні озвучили терміни передачі Україні БМП Bradley

Деталі

Так, слова представника Пентагону навів у Twitter журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Як повідомив представник Пентагону, "перші Bradley ще не прибули в Україну". Разом з тим, за його словами, мають прибути "найближчим часом".

US senior military official: First Bradleys haven't arrived in Ukraine yet, but should "in the relatively near future."

За інформацією ЗМІ, військовий чиновник також зауважив, що йдеться про "тижні, а не місяці".

Доповнення

США оголосили про військову допомогу Україні на 2,5 млрд доларів.