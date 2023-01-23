У найближчі тижні: у Пентагоні озвучили терміни передачі Україні БМП Bradley
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. США розраховують поставити в Україну бойові машини піхоти Bradley найближчими тижнями. Про це повідомив на брифінгу для преси представник Пентагону, передає УНН.
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Так, слова представника Пентагону навів у Twitter журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
Як повідомив представник Пентагону, "перші Bradley ще не прибули в Україну". Разом з тим, за його словами, мають прибути "найближчим часом".
US senior military official: First Bradleys haven't arrived in Ukraine yet, but should "in the relatively near future."— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 23, 2023
За інформацією ЗМІ, військовий чиновник також зауважив, що йдеться про "тижні, а не місяці".
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Доповнення
США оголосили про військову допомогу Україні на 2,5 млрд доларів.