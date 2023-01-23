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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 11097 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У найближчі тижні: у Пентагоні озвучили терміни передачі Україні БМП Bradley

Київ • УНН

 • 1355318 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. США розраховують поставити в Україну бойові машини піхоти Bradley найближчими тижнями. Про це повідомив на брифінгу для преси представник Пентагону, передає УНН.

У найближчі тижні: у Пентагоні озвучили терміни передачі Україні БМП Bradley

Деталі

Так, слова представника Пентагону навів у Twitter журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Як повідомив представник Пентагону, "перші Bradley ще не прибули в Україну". Разом з тим, за його словами, мають прибути "найближчим часом".

US senior military official: First Bradleys haven't arrived in Ukraine yet, but should "in the relatively near future."

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 23, 2023

За інформацією ЗМІ, військовий чиновник також зауважив, що йдеться про "тижні, а не місяці".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський подякував Байдену за допомогу зі Stryker, Bradley та ППО Avenger

Доповнення

США оголосили про військову допомогу Україні на 2,5 млрд доларів.

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