В ближайшие недели: в Пентагоне озвучили сроки передачи Украине БМП Bradley
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. США рассчитывают поставить в Украину боевые машины пехоты Bradley в ближайшие недели. Об этом сообщил на брифинге для прессы представитель Пентагона, передает УНН.
Детали
Так, слова представителя Пентагона привел в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.
Как сообщил представитель Пентагона, "первые Bradley еще не прибыли в Украину". Вместе с тем, по его словам, должны прибыть "в ближайшее время".
US senior military official: Первые Bradleys еще не прибыли в Украину, но должны "в относительно ближайшем будущем".— Остап Ярыш (@OstapYarysh) 23 января 2023
По информации СМИ, военный чиновник также отметил, что речь идет о "неделях, а не месяцах".
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Дополнение
США объявили о военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов.