В ближайшие недели: в Пентагоне озвучили сроки передачи Украине БМП Bradley

Детали

Так, слова представителя Пентагона привел в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.

Как сообщил представитель Пентагона, "первые Bradley еще не прибыли в Украину". Вместе с тем, по его словам, должны прибыть "в ближайшее время".

US senior military official: Первые Bradleys еще не прибыли в Украину, но должны "в относительно ближайшем будущем".

По информации СМИ, военный чиновник также отметил, что речь идет о "неделях, а не месяцах".

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Дополнение

США объявили о военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов.