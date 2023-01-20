Зеленський подякував Байдену за допомогу зі Stryker, Bradley та ППО Avenger

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет військової допомоги на 2,5 млрд дол. з БМП Stryker, БТР Bradley та системами ППО Avenger, вказавши, що це важливо у нашій боротьбі з агресором, пише УНН.