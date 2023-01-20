Зеленський подякував Байдену за допомогу зі Stryker, Bradley та ППО Avenger
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет військової допомоги на 2,5 млрд дол. з БМП Stryker, БТР Bradley та системами ППО Avenger, вказавши, що це важливо у нашій боротьбі з агресором, пише УНН.
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"Дякую президенту США Джо Байдену за виділення Україні чергового потужного пакету оборонної підтримки у 2,5 млрд дол. Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!" - написав Зеленський у Twitter.
Доповнення
США оголосили про військову допомогу Україні на 2,5 млрд доларів.