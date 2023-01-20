Зеленский поблагодарил Байдена за помощь со Stryker, Bradley и ПВО Avenger
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи на 2,5 млрд долл. с БМП Stryker, БТР Bradley и системами ПВО Avenger, указав, что это важно в нашей борьбе с агрессором, пишет УНН.
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"Спасибо президенту США Джо Байдену за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки в 2,5 млрд долл. Боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger – важная помощь в нашей борьбе с агрессором. Благодарны американскому народу за непоколебимую лидерскую поддержку!" - написал Зеленский в Twitter.
Дополнение
США объявили о военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов.