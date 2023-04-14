У найближчі місяці передумов для подорожчання пального немає, а от у липні ціни можуть підскочити

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«Наразі на найближчу перспективу ми не бачимо взагалі передумов для здорожчання. На ринку дуже багато пального, ціни у світі хоч й зросли, але не настільки критично й відповідно поки що ситуація, думаю, буде більш-менш стабільна. Можливо на початку травня в залежності від того, яка буде динаміка світових цін, то подивимося куди вона розгорнеться», - розповів Куюн.

Деталі

На запитання, як вплине на вартість повернення з 1 липня податків на всі види пального, Куюн відповів: «Я думаю, що це вплине, тому що йдеться про досить суттєве зростання, особливо йдеться про підвищення податків на бензин. Там акцизний збір зросте у понад 2 рази, пальне зросте менше – на 40% податок. Розрахунково збільшення податкової складової по бензину становить 11 грн за літр, по дизелю десь 7,5 грн за літр. Не виключаю, що частину цього навантаження амортизує націнка роздрібних мереж. Тобто вона зменшиться, але повністю, або хоча б половину цього здороження закрити у ринку немає резервів. Тому я думаю, що подорожчання буде й відчутне».

Куюн зазначив, що можна говорити на скільки зросте податкова складова, але як себе поведе кінцева ціна на колонках буде залежати від світових цін на 1 липня.

«Податкова складова хоч й велика, але вона не ключова у цінах на пальне. Ключова – це закупівельна вартість. Ми не можемо зараз спрогнозувати, якою вона буде на 1 липня, тому що світовий ринок дуже стрімко змінюється, і відповідно, якщо там ціна закупівельна, наприклад, впаде до 1 липня, то відповідно і не відбудеться суттєвого подорожчання. Або навпаки, якщо ціна підніметься, то тоді подорожчання буде ще суттєвішим», - сказав Куюн.

Доповнення

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що парламент схвалив у першому читанні законопроект №7668-д щодо повернення акцизів на паливо.

На газ повертається акциз у розмірі 52 євро/ 1000 літрів. Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1000 літрів. Акциз на бензин та дизель теж повертають до 100 євро/ 1000 літрів.

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