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В ближайшие месяцы предпосылок для подорожания топлива нет, а вот в июле цены могут подскочить

В ближайшие месяцы предпосылок для подорожания топлива нет, а вот в июле цены могут подскочить

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине в ближайшей перспективе нет предпосылок для подорожания стоимости топлива. Однако с 1 июля возможно ощутимое повышение цен. Об этом журналисту УНН рассказал директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

Цитата

«Сейчас на ближайшую перспективу мы не видим вообще предпосылок для подорожания. На рынке очень много топлива, цены в мире хоть и выросли, но не настолько критично и соответственно пока ситуация, думаю, будет более-менее стабильна. Возможно в начале мая в зависимости от того, какая будет динамика мировых цен, то посмотрим куда она развернется», - рассказал Куюн.

Детали

На вопрос, как повлияет на стоимость возвращение с 1 июля налогов на все виды топлива, Куюн ответил: «Я думаю, что это повлияет, потому что речь идет о достаточно существенном росте, особенно речь идет о повышении налогов на бензин. Там акцизный сбор вырастет более чем в 2 раза, топливо вырастет меньше – на 40% налог. Расчетно увеличение налоговой составляющей по бензину составляет 11 грн за литр, по дизелю где-то 7,5 грн за литр. Не исключаю, что часть этой нагрузки амортизирует наценка розничных сетей. То есть она уменьшится, но полностью, или хотя бы половину этого подорожания закрыть у рынка нет резервов. Поэтому я думаю, что подорожание будет и ощутимое».

Куюн отметил, что можно говорить на сколько вырастет налоговая составляющая, но как себя поведет конечная цена на колонках будет зависеть от мировых цен на 1 июля.

«Налоговая составляющая хоть и большая, но она не ключевая в ценах на топливо. Ключевая – это закупочная стоимость. Мы не можем сейчас спрогнозировать, какой она будет на 1 июля, потому что мировой рынок очень стремительно меняется, и соответственно, если там цена закупочная, например, упадет до 1 июля, то соответственно и не произойдет существенного подорожания. Или наоборот, если цена поднимется, то тогда подорожание будет еще более существенным», - сказал Куюн.

Дополнение

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что парламент одобрил в первом чтении законопроект №7668-д по возврату акцизов на топливо.

На газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 литров. Акциз и НДС для альтернативных видов топлива тоже приравнивается к 100 евро/1000 литров. Акциз на бензин и дизель тоже возвращают до 100 евро/1000 литров.

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