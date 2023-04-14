В ближайшие месяцы предпосылок для подорожания топлива нет, а вот в июле цены могут подскочить
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине в ближайшей перспективе нет предпосылок для подорожания стоимости топлива. Однако с 1 июля возможно ощутимое повышение цен. Об этом журналисту УНН рассказал директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.
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«Сейчас на ближайшую перспективу мы не видим вообще предпосылок для подорожания. На рынке очень много топлива, цены в мире хоть и выросли, но не настолько критично и соответственно пока ситуация, думаю, будет более-менее стабильна. Возможно в начале мая в зависимости от того, какая будет динамика мировых цен, то посмотрим куда она развернется», - рассказал Куюн.
Детали
На вопрос, как повлияет на стоимость возвращение с 1 июля налогов на все виды топлива, Куюн ответил: «Я думаю, что это повлияет, потому что речь идет о достаточно существенном росте, особенно речь идет о повышении налогов на бензин. Там акцизный сбор вырастет более чем в 2 раза, топливо вырастет меньше – на 40% налог. Расчетно увеличение налоговой составляющей по бензину составляет 11 грн за литр, по дизелю где-то 7,5 грн за литр. Не исключаю, что часть этой нагрузки амортизирует наценка розничных сетей. То есть она уменьшится, но полностью, или хотя бы половину этого подорожания закрыть у рынка нет резервов. Поэтому я думаю, что подорожание будет и ощутимое».
Куюн отметил, что можно говорить на сколько вырастет налоговая составляющая, но как себя поведет конечная цена на колонках будет зависеть от мировых цен на 1 июля.
«Налоговая составляющая хоть и большая, но она не ключевая в ценах на топливо. Ключевая – это закупочная стоимость. Мы не можем сейчас спрогнозировать, какой она будет на 1 июля, потому что мировой рынок очень стремительно меняется, и соответственно, если там цена закупочная, например, упадет до 1 июля, то соответственно и не произойдет существенного подорожания. Или наоборот, если цена поднимется, то тогда подорожание будет еще более существенным», - сказал Куюн.
Дополнение
Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что парламент одобрил в первом чтении законопроект №7668-д по возврату акцизов на топливо.
На газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 литров. Акциз и НДС для альтернативных видов топлива тоже приравнивается к 100 евро/1000 литров. Акциз на бензин и дизель тоже возвращают до 100 евро/1000 литров.
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