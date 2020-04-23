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У найбільшому національному парку Польщі тривають масштабні пожежі

У найбільшому національному парку Польщі тривають масштабні пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На півночі Польщі пожежі охопили близько 6000 гектарів національного парку Бебжанський - найбільшого в країні. Боротьба з вогнем триває з неділі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку парку в Facebook.

Так, велика частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо.

"Пожежні служби контролювали вогонь вночі. Відбувалося патрулювання по району, в тому числі навколо сіл Вроцень і Грженди. Ця ніч була хорошою для нас, тому що вітер був не сильним і не надував занадто багато вогню", - повідомив польський пожежний.

Повідомляється, що рятувальники перетнуть річку на поромі з Вроцлава і будуть гасити вогонь на торф'яних болотах за допомогою перекачування води, адже в посушливу погоду вони можуть тліти кілька тижнів.

Додамо, що Національний парк Бебжанській - це найбільший польський національний парк, який займає площу приблизно 59 000 гектарів. Він оберігає цінні болотні ділянки і є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів і лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.

Нагадаємо, що в Зоні відчуження намагаються погасити вогонь у чотирьох лісництвах, лісові пожежі Житомирщини - локалізовані.

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