У найбільшому національному парку Польщі тривають масштабні пожежі

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На півночі Польщі пожежі охопили близько 6000 гектарів національного парку Бебжанський - найбільшого в країні. Боротьба з вогнем триває з неділі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку парку в Facebook.