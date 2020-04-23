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В самом большом национальном парке Польши продолжаются масштабные пожары

В самом большом национальном парке Польши продолжаются масштабные пожары

Киев  •  УНН

 • 17357 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На севере Польши пожары охватили около 6000 гектаров национального парка Бебжанский - крупнейшего в стране. Борьба с огнем продолжается с воскресенья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу парка в Facebook.

Так, большая часть пожаров происходит на торфяниках, и там огонь может долго тлеть и подниматься над землей из-за порывов ветра. Накануне огонь в некоторых местах удалось взять под контроль, но сколько еще времени может продолжаться тушения - пока неизвестно.

"Пожарные службы контролировали огонь ночью. Происходило патрулирование по району, в том числе вокруг сел Вроцень и Грженды. Эта ночь была хорошей для нас, потому что ветер был не сильным и не надувал слишком много огня", - сообщил польский пожарный.

Сообщается, что спасатели пересекут реку на пароме из Вроцлава и будут тушить огонь на торфяных болотах с помощью перекачки воды, ведь в засушливую погоду они могут тлеть несколько недель.

Добавим, что Национальный парк Бебжанський - это крупнейший польский национальный парк, который занимает площадь примерно 59 000 гектаров. Он оберегает ценные болотные участки и является убежищем для многих редких видов, особенно водно-болотных птиц и лосей. Именно для животных пламя представляет огромную угрозу.

Напомним, что в Зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах, лесные пожары Житомирской области - локализованы.

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