В самом большом национальном парке Польши продолжаются масштабные пожары

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На севере Польши пожары охватили около 6000 гектаров национального парка Бебжанский - крупнейшего в стране. Борьба с огнем продолжается с воскресенья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу парка в Facebook.