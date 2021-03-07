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У найбільшому місті Нової Зеландії послаблюють карантин: не виявили жодного випадку інфікування COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Новій Зеландії в місті Окленд зняли локдаун, який тривав тиждень. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За останню добу у Окленді не було зафіксовано жодних нових випадків захворювання на COVID-19, це дозволило послабити обмеження. 

Тим не менше, у місті з майже двомільйонним населенням, існують певні обмеження на громадські збори, у громадському транспорті маски є обов’язковими.

Жителі кажуть, що відчувають полегшення. Уряд заявив, що може ще більше пом'якшити обмеження в Окленді, щоб привести їх до того ж рівня, що і на території всієї країни, якщо за добу не буде хворих.

Додатково

Швидкі заходи в галузі охорони здоров’я в поєднанні з суворим відстеженням контактів, закриттям кордонів та примусовим карантином для подорожуючих вважаються причиною того, що Нова Зеландія змогла стримати поширення коронавірусу.

У Новій Зеландії зафіксували 2 398 випадків захворювання і 26 смертей, 2 301 особа одужала.

Нагадаємо

Нова Зеландія розпочала офіційну кампанію вакцинації від COVID-19 20 лютого препаратом виробників Pfizer і BioNTech.

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