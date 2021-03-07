В крупнейшем городе Новой Зеландии ослабляют карантин: не зафиксировали ни одного случая инфицирования COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Новой Зеландии в городе Окленд сняли локдаун, который длился неделю. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
За последние сутки в Окленде не было зафиксировано никаких новых случаев заболевания COVID-19, это позволило ослабить ограничения.
Тем не менее, в городе с почти двухмиллионным населением, существуют определенные ограничения на общественные собрания, в общественном транспорте маски являются обязательными.
Жители говорят, что чувствуют облегчение. Правительство заявило, что может еще больше смягчить ограничения в Окленде, чтобы привести их до того же уровня, что и на территории всей страны, если за сутки не будет больных.
Дополнительно
Быстрые меры в области здравоохранения в сочетании со строгим отслеживанием контактов, закрытием границ и принудительным карантином для путешествующих считаются причиной того, что Новая Зеландия смогла сдержать распространение коронавируса.
В Новой Зеландии зафиксировали 2 398 случаев заболевания и 26 смертей, 2 301 человек выздоровел.
Напомним
Новая Зеландия начала официальную кампанию вакцинации от COVID-19 20 февраля препаратом производителей Pfizer и BioNTech.