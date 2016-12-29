У Нацраді повідомили, що “1+1” повинен отримати ліцензію на мовлення до 6 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Телеканал “1+1” повинен отримати ліцензію на аналогове мовлення до 6 січня 2017 року, яка буде дійсна 7 років, передає УНН з посиланням на сайт Національної Ради.
“Згідно зі статтею 33 Закону України “Про телебачення та радіомовлення” бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору — тобто не раніше 29 грудня. Відповідно до статті 32 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” передбачено, що бланк ліцензії має бути виданий заявнику після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким документом для Національної ради є виписка Державної казначейської служби України, яка була отримана 26.12.2016 року. Резюмуючи — “Студія „1+1“ має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 6 січня 2017 року”, — йдеться у повідомленні Нацради.
Також зазначається, що ще два тижні тому, 15 грудня 2016 року, ліцензія для каналу “1+1” на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. За це рішення одностайно проголосували всі члени Національної ради.
"Водночас повідомляємо, що Національна рада звернулася до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився", - зазначили у Нацраді.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман негативно ставиться навіть до чуток щодо утисків засобів масової інформації і завжди готовий підтримати журналістів.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що сьогодні телеканал “1+1” заявив, що закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує та припустив спроби рейдерських атак, звинувативши Адміністрацію Президента в тиску на канал.