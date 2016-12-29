В Нацсовете сообщили, что "1 + 1" должен получить лицензию на вещание до 6 января
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Телеканал "1 + 1" должен получить лицензию на аналоговое вещание до 6 января 2017 года, которая будет действительна 7 лет, передает УНН со ссылкой на сайт Национального Совета.
"Согласно статье 33 Закона Украины" О телевидении и радиовещании "бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не ранее чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора - то есть не раньше 29 декабря. Согласно статье 32 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Национального совета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26.12.2016 года. Резюмируя - "Студия" 1 + 1 "должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года", - говорится в сообщении Нацсовета.
Также отмечается, что еще две недели назад, 15 декабря 2016 года, лицензия для канала "1 + 1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета.
"Вместе с тем сообщаем, что Национальный совет обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился", - отметили в Нацсовете.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман негативно относится даже к слухам о притеснении средств массовой информации и всегда готов поддержать журналистов.
Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня телеканал "1 + 1" заявил, что заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает и предположил попытки рейдерских атак, обвинив администрацию президента в давлении на канал.