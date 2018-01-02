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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Нацполіції заявили, що за останні три дні в Україні скоїли 18 убивств

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Із 30 грудня 2017 року по 1 січня 2018 року на території України скоєно 18 вбивств, з них підозрювані у скоєнні злочину особи встановлені та затримані у 12 випадках. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

У Нацполіції заявили, що за останні три дні в Україні скоїли 18 убивств

Окрім того, за його словами, правоохоронцями було зафіксовано 35 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, з яких по 22 випадкам підозрювані у скоєнні злочину особи були встановлені та затримані.

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Перший заступник голови Нацполіції також зазначив, що для розкриття вбивства Ірини Ноздровської поліція використовує всі можливі інструменти, які надані “найгуманнішим до злочинців” законодавством України.

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“Ми — не боги, гарантувати розкриття всіх злочинів не можемо, але наголошую, що зробимо все можливе аби вбивця чи вбивці Ірини Ноздровської були встановлені та затримані”, — написав він.

Українські Національні Новини

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