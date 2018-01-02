У Нацполіції заявили, що за останні три дні в Україні скоїли 18 убивств
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Із 30 грудня 2017 року по 1 січня 2018 року на території України скоєно 18 вбивств, з них підозрювані у скоєнні злочину особи встановлені та затримані у 12 випадках. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
Окрім того, за його словами, правоохоронцями було зафіксовано 35 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, з яких по 22 випадкам підозрювані у скоєнні злочину особи були встановлені та затримані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загибель родини на Івано-Франківщині: поліція розслідує умисне убивство
Перший заступник голови Нацполіції також зазначив, що для розкриття вбивства Ірини Ноздровської поліція використовує всі можливі інструменти, які надані “найгуманнішим до злочинців” законодавством України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо про резонансний злочин
“Ми — не боги, гарантувати розкриття всіх злочинів не можемо, але наголошую, що зробимо все можливе аби вбивця чи вбивці Ірини Ноздровської були встановлені та затримані”, — написав він.