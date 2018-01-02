В Нацполиции заявили, что за последние три дня в Украине совершили 18 убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. С 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года на территории Украины совершено 18 убийств, из них подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны в 12 случаях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
Кроме того, по его словам, правоохранителями было зафиксировано 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, из которых у 22 случаях подозреваемые в совершении преступления лица были установлены и задержаны.
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Первый заместитель председателя Нацполиции также отметил, что для раскрытия убийства Ирины Ноздровской полиция использует все возможные инструменты, предоставленные "гуманным к преступникам" законодательством Украины.
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"Мы - не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны", - написал он.