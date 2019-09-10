У Нацполіції почалася зміна керівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Національній поліції України почалася заміна керівного складу - з посад вже звільнено двох заступників голови відомства Сергія Князєва. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Так, вчора, 9 вересня, вже були звільнені заступник Голови НПУ – начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець, а також заступник Голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад.
Наступним з посади, ймовірно, буде звільнений перший заступник Голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В’ячеслав Аброськин.
На місце останнього мають призначити Євгена Коваля, який обіймає посаду начальник Департаменту внутрішньої безпеки.
Євген Коваль займає посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки з 2017 року. Генерал поліції 3 рангу.
В’ячеслав Аброськін з 2013 по 2014 рік працював заступником начальника УМВС України в м. Севастополі – начальник кримінальної міліції.
З березня по листопад 2014 року – заступник начальника Департаменту карного розшуку – начальник управління організації розкриття злочинів проти власності та розшукової роботи МВС України.
З листопада 2014 по 2017 рр. очолював поліцію Донецької області.
З липня 2017 року - перший заступник Голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції.
Нагороджений орденом „За мужність” ІІІ ступеня (Указ Президента України від 21.08.2014 № 660/2014).
Ігор Купранець у 2015 році очолював Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України.
З листопада 2015 року по листопад 2016 року – начальник Департаменту захисту економіки (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України.
З листопада 2016 року по теперішній час – заступник Голови Національної поліції України – начальник Департаменту захисту економіки (міжрегіональний територіальний орган).
Віталій Невгад з грудня 2014 року по листопад 2015 року – перший заступник начальника Головного управління МВС України в Донецькій області – начальник слідчого управління.
З листопада 2015 року по липень 2017 року – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області – начальник слідчого управління.
З липня по вересень 2017 року – начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
З вересня 2017 року по теперішній час – заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління.
Звільнені з посад заступники мають отримати інші призначення.
За інформацією УНН це не останні кадрові зміни, які очікуються в структурі МВС найближчим часом.