В Нацполиции началась смена руководства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Национальной полиции Украины началась замена руководящего состава - с должностей уже освобождены двое заместителей главы ведомства Сергея Князева. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Так, вчера, 9 сентября, уже были уволены заместитель Председателя НПУ - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также заместитель Председателя НПУ - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад.
Следующим с должности, вероятно, будет уволен первый заместитель Председателя НПУ - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин.
На место последнего должны назначить Евгения Коваля, который занимает должность начальника Департамента внутренней безопасности.
Евгений Коваль занимает должность начальника Департамента внутренней безопасности с 2017 года. Генерал полиции 3 ранга.
Вячеслав Аброськин с 2013 по 2014 год работал заместителем начальника УМВД Украины в Севастополе - начальником криминальной милиции.
С марта по ноябрь 2014 года - заместитель начальника Департамента уголовного розыска - начальник управления организации раскрытия преступлений против собственности и розыскной работы МВД Украины.
С ноября 2014 года по 2017 год возглавлял полицию Донецкой области.
С июля 2017 года - первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции.
Игорь Купранец с марта 2014 года по март 2015 года был заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины - начальником антикоррупционного бюро (на правах управления).
В 2015 году возглавлял Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
С ноября 2015 года по ноябрь 2016 года - начальник Департамента защиты экономики (межрегиональный территориальный орган) Национальной полиции Украины.
С ноября 2016 года по настоящее время - заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник Департамента защиты экономики (межрегиональный территориальный орган).
Виталий Невгад с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года - первый заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области - начальник следственного управления.
С ноября 2015 по июль 2017 года - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области - начальник следственного управления.
С июля по сентябрь 2017 года - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
С сентября 2017 года по настоящее время - заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления.
Освобожденные с должностей заместители должны получить другие назначения.
По информации УНН это не последние кадровые изменения, которые ожидаются в структуре МВД в ближайшее время.