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У Національній опереті покажуть прем’єру комічної опери “Севільський цирульник”

У Національній опереті покажуть прем’єру комічної опери “Севільський цирульник”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Національній опереті 7 квітня вперше покажуть оригінальну інтерпретацію комічної опери Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”, яка була створена понад двісті років тому за сюжетом однойменної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше, передає УНН з посиланням на прес-службу театру.

“Ця опера надзвичайно популярна у театральному світі. Цікавий той факт, що, пройшовши крізь роки, вона нині теж залишається надзвичайно затребуваною у репертуарах. Не складно пояснити чому — адже ми сьогодні проживаємо цю історію і можемо з легкістю простежувати в ній паралелі з сьогоденням. Приміром, прототипом головного героя є своєрідна версія сьогоднішнього іміджмейкера (чи навіть політтехнолога), який, як і класичний Фігаро, намагається служити двом господарям. Думаю, зі мною погодяться всі, що осучаснені варіації цього персонажа ми можемо нерідко зустріти в звичному житті. І, до слова, „Севільський цирульник“ містить безліч таких паралелей. Ця опера змушує нас думати, спостерігати, осмислювати, аналізувати... Тобто не залишає глядачів байдужими! А значить — цілковито виконує свою мистецьку функцію!” — зазначив режисер-постановник вистави, народний артист України Богдан Струтинський.

За його словами, суть шедевру світової класики у Національній опереті передадуть через подолання оперних “штампів”, привнесуть сучасні, актуальні мотиви і додадуть внутрішньої динаміки, поєднавши її з музикою, новим сценічним втіленням та гумором, який народжується від дотепних і зрозумілих для сучасника діалогів. Разом з тим — наслідування європейських оперних традицій, де співак на сцені є справжнім драматичним актором, буде цілковито збережено.

“На сцені Національної оперети на глядача очікує оригінальна інтерпретація твору. Сценічне втілення опери "Севільський цирульник" є своєрідною пластичною плазмою, яка проходить крізь увесь спектакль — артисти їздитимуть на роликах, ходитимуть на котурнах. Хоча окремі балетні номери у виставі відсутні — ми ставимо оперу! Напередодні прем’єри не стану розповідати про всі новації — має залишатися інтрига! Додам тільки, що в першій дії костюми будуть відповідати добі, коли опера була створена. А от у другій — глядач побачить своїх сучасників”, — додав хореограф-постановник вистави, заслужений артист України Вадим Прокопенко.

Крім того, Національний академічний театр оперети запрошує всіх представників ЗМІ відвідати пресс-конференцію, яка буде присвячена прем’єрі цієї всесвітньо відомої опери.

У заході візьмуть участь режисер-постановник вистави, народний артист України Богдан Струтинський, хореограф-постановник вистави, заслужений артист України Вадим Прокопенко, хормейстер-постановник, заслужений артист України Ігор Ярошенко, художник з костюмів Олена Левченко.

Як повідомляв УНН, у Національній опереті 25 березня показали концерт “Музика із кінофільмів. Дубль 2”.

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