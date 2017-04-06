В Национальной оперетте покажут премьеру комической оперы "Севильский цирюльник"

“Эта опера очень популярна в театральном мире. Интересен тот факт, что, пройдя сквозь годы, она сейчас тоже остается чрезвычайно востребованной в репертуаре. Не сложно объяснить почему — ведь мы сегодня проживаем эту историю и можем с легкостью отслеживать в ней параллели с настоящим. К примеру, прототипом главного героя является своеобразная версия сегодняшнего имиджмейкера (или даже политтехнолога), который, как и классический Фигаро, пытается служить двум хозяевам. Думаю, со мной согласятся все, что осовремененную вариацию этого персонажа мы можем нередко встретить в обычной жизни. И, к слову, „Севильский цирюльник“ содержит множество таких параллелей. Эта опера заставляет нас думать, наблюдать, осмысливать, анализировать ... То есть не оставляет зрителей равнодушными! А значит — полностью выполняет свою художественную функцию!” — отметил режиссер-постановщик спектакля, народный артист Украины Богдан Струтинский.

По его словам, суть шедевра мировой классики в Национальной оперетте передадут через преодоление оперных “штампов”, привнесут современные, актуальные мотивы и придадут внутренней динамики, соединив ее с музыкой, новым сценическим воплощением и юмором, который рождается от остроумных и понятных для современника диалогов. Вместе с тем — подражание европейских оперных традиций, где певец на сцене является настоящим драматическим актером, будет полностью сохранено.

“На сцене Национальной оперетты на зрителя ожидает оригинальная интерпретация произведения. Сценическое воплощение оперы „Севильский цирюльник“ является своеобразной пластической плазмой, которая проходит через весь спектакль — артисты будут ездить на роликах, ходить на котурнах. Хотя отдельные балетные номера в спектакле отсутствуют — мы ставим оперу! Накануне премьеры не стану рассказывать обо всех новациях — должна оставаться интрига! Добавлю только, что в первом действии костюмы будут соответствовать эпохе, когда опера была создана. А вот во второй — зритель увидит своих современников”, — добавил хореограф-постановщик, заслуженный артист Украины Вадим Прокопенко.

Кроме того, Национальный академический театр оперетты приглашает всех представителей СМИ посетить пресс-конференцию, которая будет посвящена премьере этой всемирно известной оперы.

В мероприятии примут участие режиссер-постановщик спектакля, народный артист Украины Богдан Струтинский, хореограф-постановщик, заслуженный артист Украины Вадим Прокопенко, хормейстер-постановщик, заслуженный артист Украины Игорь Ярошенко, художник по костюмам Елена Левченко.

Как сообщал УНН, в Национальной оперетте 25 марта показали концерт “Музыка из кинофильмов. Дубль 2”.