В Национальной оперетте покажут премьеру комической оперы "Севильский цирюльник"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112119 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170487 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125448 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122342 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115496 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106314 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103840 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Национальной оперетте покажут премьеру комической оперы "Севильский цирюльник"

В Национальной оперетте покажут премьеру комической оперы "Севильский цирюльник"

Киев  •  УНН

 • 10314 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Национальной оперетте 7 апреля впервые покажут оригинальную интерпретацию комической оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник", которая была создана более двухсот лет назад по сюжету одноименной пьесы французского драматурга Пьера Бомарше, передает УНН со ссылкой на пресс-службу театра.

“Эта опера очень популярна в театральном мире. Интересен тот факт, что, пройдя сквозь годы, она сейчас тоже остается чрезвычайно востребованной в репертуаре. Не сложно объяснить почему — ведь мы сегодня проживаем эту историю и можем с легкостью отслеживать в ней параллели с настоящим. К примеру, прототипом главного героя является своеобразная версия сегодняшнего имиджмейкера (или даже политтехнолога), который, как и классический Фигаро, пытается служить двум хозяевам. Думаю, со мной согласятся все, что осовремененную вариацию этого персонажа мы можем нередко встретить в обычной жизни. И, к слову, „Севильский цирюльник“ содержит множество таких параллелей. Эта опера заставляет нас думать, наблюдать, осмысливать, анализировать ... То есть не оставляет зрителей равнодушными! А значит — полностью выполняет свою художественную функцию!” — отметил режиссер-постановщик спектакля, народный артист Украины Богдан Струтинский.

По его словам, суть шедевра мировой классики в Национальной оперетте передадут через преодоление оперных “штампов”, привнесут современные, актуальные мотивы и придадут внутренней динамики, соединив ее с музыкой, новым сценическим воплощением и юмором, который рождается от остроумных и понятных для современника диалогов. Вместе с тем — подражание европейских оперных традиций, где певец на сцене является настоящим драматическим актером, будет полностью сохранено.

“На сцене Национальной оперетты на зрителя ожидает оригинальная интерпретация произведения. Сценическое воплощение оперы „Севильский цирюльник“ является своеобразной пластической плазмой, которая проходит через весь спектакль — артисты будут ездить на роликах, ходить на котурнах. Хотя отдельные балетные номера в спектакле отсутствуют — мы ставим оперу! Накануне премьеры не стану рассказывать обо всех новациях — должна оставаться интрига! Добавлю только, что в первом действии костюмы будут соответствовать эпохе, когда опера была создана. А вот во второй — зритель увидит своих современников”, — добавил хореограф-постановщик, заслуженный артист Украины Вадим Прокопенко.

Кроме того, Национальный академический театр оперетты приглашает всех представителей СМИ посетить пресс-конференцию, которая будет посвящена премьере этой всемирно известной оперы.

В мероприятии примут участие режиссер-постановщик спектакля, народный артист Украины Богдан Струтинский, хореограф-постановщик, заслуженный артист Украины Вадим Прокопенко, хормейстер-постановщик, заслуженный артист Украины Игорь Ярошенко, художник по костюмам Елена Левченко.

Как сообщал УНН, в Национальной оперетте 25 марта показали концерт “Музыка из кинофильмов. Дубль 2”.

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