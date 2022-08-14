У Нацгвардії показали, як спецпризначенці нищать російську БМП на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Влучним пострілом спецпризначенці Нацгвардії знищили російську БМП на Донеччині. Про це повідомляє Національна гвардія України, передає УНН.
Цитата
«Спецпризначенці Нацгвардії знищили ворожу БМП на Донеччині влучним пострілом. Мінус ще одна російська бляшанка», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Оперативне командування "Південь" повідомило, що в Одеській області ЗСУ знищили російський «Орлан-10».
Додамо
Українські військові збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".