У Нацбанку розповіли, як підвищення облікової ставки позначиться на депозитах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк не очікує суттєвих змін відсоткових ставок депозитів, після підвищення облікової ставки НБУ до 14,5%. Про це повідомив на брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
“Після попереднього підвищення облікової ставки, зросли переважно відсоткові ставки на короткострокові депозити (3-6 місяців), а деякі банки навпаки їх знизили. Загалом, наразі ми бачимо, що банки очікують зниження облікової ставки у майбутньому, тому, наприклад на довгострокові депозити ставки взагалі не змінюються. В цілому ми не очікуємо суттєвих змін”, — заявив він.
Як зауважив Сологуб, українська банківська система виходить з кризи, зростає кредитування.
Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку.