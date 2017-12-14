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У Нацбанку розповіли, як підвищення облікової ставки позначиться на депозитах

У Нацбанку розповіли, як підвищення облікової ставки позначиться на депозитах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк не очікує суттєвих змін відсоткових ставок депозитів, після підвищення облікової ставки НБУ до 14,5%. Про це повідомив на брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.

“Після попереднього підвищення облікової ставки, зросли переважно відсоткові ставки на короткострокові депозити (3-6 місяців), а деякі банки навпаки їх знизили. Загалом, наразі ми бачимо, що банки очікують зниження облікової ставки у майбутньому, тому, наприклад на довгострокові депозити ставки взагалі не змінюються. В цілому ми не очікуємо суттєвих змін”, — заявив він.

Як зауважив Сологуб, українська банківська система виходить з кризи, зростає кредитування.

Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку.

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